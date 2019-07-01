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الأرصاد: غداً طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:02 ص
الأرصاد: غداً طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة درجات الحرارة - صورة أرشيفية
كتب ــ أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

 

 كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشماليه الغربيه على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيره للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

 


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