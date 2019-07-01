الأرصاد الفرنسية تخفض درجة الحذر فى 13 منطقة لـ"برتقالية" بسبب موجة الحر

باريس (أ ش أ)

أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية أن 13 منطقة فى جنوب شرقى البلاد فى حالة تيقظ "برتقالية" بسبب موجة الحر الشديدة التى تشهدها البلاد منذ ستة أيام متتالية، لكن درجات الحرارة بدأت فى الانخفاض فى الغرب والشمال.

وذكرت قناة "سى نيوز" الاخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن نهاية هذه الموجة من الحرارة الشديدة ستنتهى بخطر وقوع عواصف رعدية معتدلة أو عنيفة مع تساقط برد فى بعض الأماكن منها "ماسيف سنترال" وهى كتلة جبال تقع فى وسط فرنسا وجبال الألب وذلك فى فترة ما بعد الظهر، ثم "بورجونى" وهى منطقة فرنسية تاريخية ومحافظة فى وسط شرق فرنسا و"فرانش-كونته" وهى منطقة فى وسط شرق فرنسا وعاصمتها مدينة "بيزانسون".

يذكر أن موجة حارة غير مسبوقة اجتاحت معظم أنحاء أوروبا، لا سيما دول أوروبا الغربية، وسجل العديد منها درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة، ففى فرنسا، سجلت الجمعة الماضية أعلى درجة حرارة على الإطلاق بلغت 45.9 درجة مئوية لتزيد بواقع درجتين تقريبا على الرقم القياسى السابق الذى بلغ 44.1 درجة فى أغسطس عام 2003، والذى أدى حينذاك إلى وفاة 15 ألف شخص معظمهم من كبار السن.

كما شهدت منطقة "جار" الفرنسية عشرات الحرائق امتدت الى 1500 فدان من الأراضى الزراعية، فضلا عن تدمير عدد كبير من المبانى وحرق سيارات، وأغلقت معظم المدارس أبوابها، حيث قررت الحكومة الفرنسية تأجيل امتحانات نهاية الأسبوع لطلبة المدارس الثانوية إلى الأسبوع المقبل لتفادى تأديتها تحت وطأة الحر الشديد.

وكانت هيئة الارصاد الجوية الفرنسية قد رفعت أمس الأول السبت، درجة الحذر الحمراء عن المناطق الأربع فى الجنوب، لتصبح خانة "حذر، درجة برتقالية" تطال 80 منطقة بدلا من 75 قبل يوم واحد.