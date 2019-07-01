اقرأ كيف سخر جمهور السوشيال ميديا من "معتز مطر"

كتب محمد عبد العظيم

لقن جمهور السوشيال ميديا الإعلامى الإخوانى الهارب معتز مطر، درسا قاسيا بعد كلامه الغريب عن مباراة مصر وأوغندا فى البطولة الأفريقية، مؤكدين أن الإعلامى الإرهابى لا يقول الحقيقة وكلامه بعيد تماما عن الواقع كعادة جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه لا يتحدث إلا وفق التعليمات التى يلقانها له فريق الإعداد ولا يدرك ما يقوله.

وقال معلق على فيديو لمعتز مطر، "اهبد.. اهبد.. هو الهبد عليه جمرك.. وايه تانى خلينا نضحك عليكو شوية"، وعلق متابع أخر: "الخمورجى السكير معتز مطر نسوانجى بتاع كباريهات وخمورجى"، وفيما علق متابع ثالث، "الاستروكس شغال على ودنه فى تركيا".

































وكان الإعلامى الهارب معتز مطر واصل نشر أكاذيبه عن البطولة الأفريقية مرددا الكثير من الأكاذيب حول حضور الجمهور فى مباراة مصر الأخيرة أمام اوغندا، ولا تعد هذه المرة الأولى التى يردد فيها الإرهابى معتز مطر أكاذيبه عن البطولة الأفريقية، حيث أنه مع كل نجاح تحققه البطولة فى التنظيم والحضور الجماهيرى يخرج علينا مرددا هذه الأكاذيب البعيدة تماما عن الواقع ولا يصدقها المواطن.