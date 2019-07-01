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افتتاح 18 مركزا لتدريب الجنود على تشغيل الطائرات بدون طيار بكوريا الجنوبية

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:10 ص
افتتاح 18 مركزا لتدريب الجنود على تشغيل الطائرات بدون طيار بكوريا الجنوبية الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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قال الجيش الكورى الجنوبى اليوم الاثنين، إنه افتتح 7 مراكز لتدريب الجنود على تشغيل الطائرات بدون طيار فى جميع أنحاء البلاد كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية المتطورة بشكل أفضل من خلال تعظيم أحدث التقنيات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية -وفقا لبيان الجيش الكورى - أنه تم إنشاء المراكز فى وحدات الجيش- بما فى ذلك قيادة الدفاع فى العاصمة، وقيادة الحرب الخاصة- لتدريب الجنود المكلفين بالسيطرة على الطائرات بدون طيار والموكلة لهم مهام متنوعة مثل المراقبة والنقل.

ولفت الجيش إلى أن المراكز المجهزة بأجهزة محاكاة ووسائل مساعدات تدريبية أخرى ستقدم برامج مخصصة؛ وفقا للظروف الإقليمية التى تواجهها كل وحدة.

وتحت الضغط من أجل الإصلاح العسكرى القائم على التكنولوجيا، أطلق الجيش أول مركز للطائرات بدون طيار فى عام 2017، وأنشأ مركزا آخر فى العام التالي، وفى عام 2020، من المقرر افتتاح 9 مراكز أخرى.

وأضاف الجيش أن " 18 مركزا سوف تساعد على تدريب ألف جندى بالمهارات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيار سنويا، ونعتزم توسيع هذه المنشآت تدريجيا".

وفى عام 2018، أطلق الجيش أول كتيبة للطائرات بدون طيار فى البلاد تحت جناح الجيش الثالث ومقره فى يونج سان، جنوب سول، بهدف تحسين قدراته التشغيلية التكتيكية من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات.

 


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