افتتاح المرحلة الرابعة من برنامج جامعة الطفل بجامعة جنوب الوادى

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افتتحت جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، المرحلة الرابعة من برنامج جامعة الطفل، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عباس منصور، وإشراف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور يوسف الغرباوي.

وقال رئيس الجامعة ،إن برنامج جامعة الطفل فرصة لمعرفة أفكار الجيل الحديث، وهو برنامج متميز يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال الموهوبين ومعرفة الأفكار لدى هذا الجيل وما هو قابل منها للتطبيق.

من جانبه، أكد الدكتور يوسف الغرباوى، أن دور الجامعة هو استشراف للأفكار الموجودة لدى الأطفال ووضعها على المسار الصحيح وأيضًا تضييق الفجوة بين الطفل والمرحلة الجامعية وتوجيه الأفكار بصورة سليمة.