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افتتاح أكاديمية للتدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:59 م
افتتاح أكاديمية للتدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، عن إفتتاح أكاديمية كلية التربية الرياضية كأول أكاديمية رياضية بمحافظة الغربية، اعتباراً من اليوم وحتى 30 سبتمبر القادم، كنوع من التأهيل وإعداد الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية .
 
وأوضح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى بيان أن الأكاديمية تأتي تتويجاً لدور المراكز والوحدات المتخصصة بالجامعة في خدمة المجتمع، حيث تهدف إلى تعليم وتدريب السباحة والتعبير الحركى وكرة القدم وكرة السلة والتايكوندو والكاراتيه والمصارعة وتنس الطاولة.
 
وأضافت الدكتورة عزة الوسيمى عميد كلية التربية الرياضية، أن الأكاديمية تضم أول حمام سباحة مغطى بمحافظة الغربية ، كما تهدف إلى إعداد وبناء لاعبين ولاعبات في المراحل السنية المختلفة.
 
 

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