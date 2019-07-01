اعرف قيمة الزيادة فى فاتورة الكهرباء مع أول يوم لتطبيق الأسعار الجديدة

أنهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعداداتها لبدء تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بدءًا من اليوم الإثنين أول أيام شهر يوليو 2019، وتبلغ أقل زيادة فى فاتورة الكهرباء شهريًا 4 جنيهات، فيما تبلغ أكبر زيادة شهريًا 93.5 جنيه.
ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادات الجديدة، التى سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو الجارى كما يلى:
أولًا أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2019، والتى سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم:
- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "30 قرشا بدلا من 22 قرشا"
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "40 قرشا بدلا 30 قرشا"
- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "50 قرشا بدلا من 36 قرشًا"
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "82 قرشا بدلا من 70 قرشًا"
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "100 قرش بدلا من 90 قرشًا"
- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات "140 قرشا بدلا من 135 قرشًا"
- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "145 قرشًا".
ثانيا قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو الجارى حسب الاستهلاك :
- 50 كيلو وات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 16 جنيها بدلا من 12 جنيها"
- 100 كيلو وات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 37 جنيها بدلا من 28 جنيها "
- 200 كيلو وات شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 106 جنيهات بدلا من 78 جنيها"
- 300 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 193 جنيها بدلا من 153 جنيها".
- 400 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 288 جنيها بدلا من 237 جنيها"
- 500 كيلو وات ساعة "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 388 جنيها بدلا من 327 جنيها".
- 600 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 488 جنيها بدلا من 417 جنيها".
- 650 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 538 جنيها بدلا 462.5 جنيه ".
- 750 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 688 جنيها بدلا 607.5 جنيه.
- ألف كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 1038 جنيها بدلا من 944 جنيها"
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