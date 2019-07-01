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بعد إيداع الحيثيات ..

اعرف المضبوطات التى عثر عليها بحوزة المتهم الـ26 بـ"بخلية "تفجير أبراج الضغط"

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:20 م
اعرف المضبوطات التى عثر عليها بحوزة المتهم الـ26 بـ"بخلية "تفجير أبراج الضغط" تفجيرات أبراج الضغط ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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انطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

والأحراز التى ضبطتها الأجهزة الأمنية تدل على مدى خطورة الخلية الإرهابية التى عملت على استهداف منشآت الدولة لإثارة حالة من الرعب بين المواطنين، خلال تفتيش مسكن المتهم أيمن فتحى، رقم 26 بأمر الإحالة ضبط العديد من الاحراز الخطيرة منها..

1 ـ ضبط 7 لفات سلك تنتهى كل منها بفيشة ومفجر.

2 ـ 3 بطاريات دراجة بخارية كل منها موصل بهاتف ومتفجر.

3 ـ 64 أنبوبة اختبار.

4 ـ 20 خط هاتف محمول و3 ذر تشغيل كهرباء.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


تفجير ابراج الضغط

تفجيرات ابراج الضغط

المستشار شبيب الضمرانى

محكمة جنايات القاهرة

خلية تفجير الابراج

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