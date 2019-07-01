اعترافات عاطلين: هددنا سائقا بالأسلحة وسرقنا التوك توك وبعناه بـ3 آلاف جنيه

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة سرقة سائق "توك توك" بالإكراه.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث كشفا أنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة سائقى التوك توك بالإكراه.

وأضاف المتهمان فى التحقيقات أن أحدهما استوقف "توك توك" وطلب من سائقه توصيلهما إلى أحد الأماكن، وفى الطريق استقل المتهم الثانى التو توك واختار المتهمين منطقة خالية من المارة وطلبا منه التوقف، وأشهرا فى وجهه سلاحا ناريا وسلاحا أبيضا وطلبا منه ترك "التوك توك"، والذى استوليا عليه وباعاه لأحد التجار بمبلغ 3 آلاف جنيه.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بـ"توك توك" قيادته فى منطقة سكنه استوقفه شخص، وطلب منه توصيله إلى منطقة ما، وحال سيرهما استوقفه شخص آخر واستقل معه التوك توك وفى منطقة خالية من المارة هدده الأول بسلاح نارى، وهدده الثانى بسلاح أبيض واستوليا على "توك توك" كرهاً عنه وفرا هاربين.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين ألقت قوة القبض عليهما وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار - قناع بلاستيك أسود اللون - سلاح أبيض "خنجر")، بجانب مركبة التوك توك المستولى عليها، وبفحصهما تبين أنهما عاطلَيْن ومطلوب حبس أحدهما فى قضيتى "ضرب".

وبمواجهتهما اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.