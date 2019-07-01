اعترافات حلاق أوسيم: أخفيت الهيروين فى علبة السجائر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف حلاق تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة 12 تذكرة من مخدر الهيروين بأوسيم، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمنطقة بشتيل.

وأضاف المتهم "أحمد.م" البالغ من العمر 36 سنة، أنه كان يضع المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، داخل علبة سجائر، وكان يستعد لترويجها على عملائه، وفور مشاهدته القوة الأمنية، حاول الهرب، وتخلص من المضبوطات بإلقائها أرضا، إلا أن رجال المباحث، تمكنوا من مطاردته والقبض عليه.

كما اعترف المتهم بحيازته لهاتف محمول، لاستخدامه فى التواصل مع عملائه، وتحديد مكان مقابلتهم، لبيع المواد المخدرة لهم.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم سبق ضبطه فى القضية رقم 104 جنايات أوسيم، لسنة 2018، بتهمة تجارة المخدرات، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، أثناء متابعة الرائد وليد كمال، معاون مباحث قسم شرطة أوسيم، للحالة الأمنية، بمنطقة بشتيل، فاشتبه فى أحد الأشخاص، حاول الهرب، فور مشاهدته القوة الأمنية، فتمكن الضابط من مطاردته والقبض عليه، وضبط بحوزته 12 تذكرة تحتوى على مخدر الهيروين.

وكشفت التحريات حيازة المتهم للمضبوطات للاتجار بها، وحرر المقدم مجدى موسى رئيسس مباحث أوسيم محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.