سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 02:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

اعترافات حلاق أوسيم: أخفيت الهيروين فى علبة السجائر

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:00 ص
اعترافات حلاق أوسيم: أخفيت الهيروين فى علبة السجائر هيروين-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف حلاق تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة 12 تذكرة من مخدر الهيروين بأوسيم، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمنطقة بشتيل.

وأضاف المتهم "أحمد.م" البالغ من العمر 36 سنة، أنه كان يضع المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، داخل علبة سجائر، وكان يستعد لترويجها على عملائه، وفور مشاهدته القوة الأمنية، حاول الهرب، وتخلص من المضبوطات بإلقائها أرضا، إلا أن رجال المباحث، تمكنوا من مطاردته والقبض عليه.

كما اعترف المتهم بحيازته لهاتف محمول، لاستخدامه فى التواصل مع عملائه، وتحديد مكان مقابلتهم، لبيع المواد المخدرة لهم.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم سبق ضبطه فى القضية رقم 104 جنايات أوسيم، لسنة 2018، بتهمة تجارة المخدرات، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، أثناء متابعة الرائد وليد كمال، معاون مباحث قسم شرطة أوسيم، للحالة الأمنية، بمنطقة بشتيل، فاشتبه فى أحد الأشخاص، حاول الهرب، فور مشاهدته القوة الأمنية، فتمكن الضابط من مطاردته والقبض عليه، وضبط بحوزته 12 تذكرة تحتوى على مخدر الهيروين.

وكشفت التحريات حيازة المتهم للمضبوطات للاتجار بها، وحرر المقدم مجدى موسى رئيسس مباحث أوسيم محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.


تجارة المخدرات

ضبط تاجر هيروين

ضبط تاجر مخدرات

تاجر مخدرات اوسيم

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضابط أوسيم يطارد "حلاق" قبل ترويجه 12 تذكرة هيروين فى بشتيل

الأحد، 30 يونيو 2019 11:03 ص

ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين بطنطا

الأحد، 30 يونيو 2019 06:50 ص

"اليد الحديدية".. الشرطة تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 3983 قطعة سلاح و11 هاربًا من حبل المشنقة.. تحريز 4 أطنان حشيش و71 كيلو هيروين.. تحصيل 5 مليار جنيه تهرب ضريبى.. خبير: الضربات الاستباقية تقلص عدد الحوادث

السبت، 29 يونيو 2019 11:00 م

القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات وبحوزتهم كيلو هيروين بالغربية

السبت، 29 يونيو 2019 08:32 م

ضبط 71 كيلو هيروين و4 طن حشيش و33 مليون قرص مخدر خلال شهر

السبت، 29 يونيو 2019 03:27 م

حبس عاطل ضبط وبحوزته 12 تذكرة هيروين فى المنوفية

السبت، 29 يونيو 2019 11:17 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أهداف تقود الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكامالة فى أمم أفريقيا.. (فيديو)

5 أهداف تقود الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكامالة فى أمم أفريقيا.. (فيديو)

قطار الاصلاح فى محطته الأخيرة.. ترشيد الدعم يمنح الفقراء 149 مليار جنيه.. الدولة تنتهى من أكبر خطة شاملة لضبط الموازنة وإصلاح التشوهات المالية وتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات ..وتشديد الرقابةعلى الإنفاق

قطار الاصلاح فى محطته الأخيرة.. ترشيد الدعم يمنح الفقراء 149 مليار جنيه.. الدولة تنتهى من أكبر خطة شاملة لضبط الموازنة وإصلاح التشوهات المالية وتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات ..وتشديد الرقابةعلى الإنفاق

ثلاث سنوات من الإنجاز.. الإصلاح الاقتصادى يعالج أخطاء 72 سنة.. خطة هيكلة الاقتصاد وترشيد الدعم تعيد ضبط الموازنة العامة .. وتعزز قدرة الدولة على مساندة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية .. وتحقيق التنمية

ثلاث سنوات من الإنجاز.. الإصلاح الاقتصادى يعالج أخطاء 72 سنة.. خطة هيكلة الاقتصاد وترشيد الدعم تعيد ضبط الموازنة العامة .. وتعزز قدرة الدولة على مساندة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية .. وتحقيق التنمية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة