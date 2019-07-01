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اعترافات تاجر حشيش فى الزيتون: اتمسكت وانا ببيع ونفسى ابقى نضيف

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:55 ص
اعترافات تاجر حشيش فى الزيتون: اتمسكت وانا ببيع ونفسى ابقى نضيف حشيش-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"اتقبض عليا وانا ببيع ومش هعرف أنكر، انا نفسى اكون نضيف بس مش عارف، شوفوا ليا شغل محترم وانا هشتغل" هكذا اعترف "على.م " 29 سنة مسجل خطر، أمام النيابة العامة، بعد اتهامه بالتورط فى تجارة المواد المخدرة فى الزيتون.

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة.

وأوضح المتهم أن السبب فى مجال تجارة المخدرات، هو رغبته فى الثراء السريع، بالإضافة إلى إدمانه مخدر "الهيروين والأقراص المخدرة".


مخدر الحشيش

ضبط مسجل خطر

تجارة المخدرات

قسم الزيتون

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