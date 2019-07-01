استشهاد 4 مدنيين وإصابة 21 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على ريف دمشق

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل رضيع، جراء العدوان الإسرائيلى على ريف دمشق، وإصابة 21 آخرين بجروح تلقوا العلاج اللازم.

وتصدت وسائط الدفاع الجوى فى الجيش العربى السورى، بعد منتصف الليل، لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية باتجاه مواقع عسكرية فى حمص ومحيط دمشق.

وذكر مصدر عسكرى فى تصريح لـ سانا، أن وسائط دفاعنا الجوى تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية فى حمص ومحيط دمشق.

وأشارات سانا، إلى أنه نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات فى سماء محيط دمشق، تعرض عدد من منازل المدنيين لبعض الأضرار المادية فى بلدة صحنايا وتحطم زجاج المنازل، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات طفيفة.