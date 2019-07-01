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استجابة لـ"اليوم السابع".. إزالة مقهى يقدم الشيشة لطلبة الثانوية بمنشأة القناطر

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:57 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. إزالة مقهى يقدم الشيشة لطلبة الثانوية بمنشأة القناطر إزاله مقهى تعدى على سور مدرسة
كتب سيد الخلفاوى

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أزالت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، تعديات مقهى، على محيط مدرسة الشهيد محمد عبده حسن الثانوية المشتركة بمنشأة القناطر، وذلك استجابة لما نشره اليوم السابع. 
 
كان اليوم السابع، قد رصد جلوس طلبة الثانوية العامة على المقهى يدخنون الشيشة قبل دخولهم لجان الامتحان، حيث ثبتت المقهى شاشات وأنوار على سور المدرسة بجوار بوابة الدخول. 
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واستجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لما نشره اليوم السابع تحت عنوان "اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة، حيث وجه بإزالة المخالفة. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
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كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
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وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 

 


تدخين الشيشة

طلبة الثانوية يدخنون الشيشة

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

منشأة القناطر

محافظة الجيزة

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