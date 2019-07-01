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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:47 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات بورصة الكويت _ أرشيفية
كتب ـ هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها العقار.

 

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحا عدد 10.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5842.70 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحاً عدد 14.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6391.55 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحاً عدد 2.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4768.94 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 117 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون دينار كويتى عبر 6219 صفقة.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.97%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%  فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31% ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية  بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "ريم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.94%، تليه شركة عقار بنسبة 9.87%، ثم شركة الهلال بنسبة 9.26%، فيما تصدر سهم "أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 26.18% ثم شركة اكتتاب بنسبة 10%، ثم أولى تكافل بنسبة 9.88%


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