ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول إلى قتيل و93 مصابا

كابول (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار القوى الذى وقع اليوم الاثنين، بالعاصمة الأفغانية (كابول) إلى قتيل واحد على الأقل و93 مصابا، وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة العامة وحيد الله ميار.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن قوات الأمن وقوات الشرطة قامت بفرض طوق أمنى حول موقع الانفجار بعد وقوعه.. مشيرة إلى أن حركة طالبان قد أعلنت مسئوليتها عنه.

ورجحت تقارير إعلامية احتمالية ارتفاع حصيلة الضحايا حيث إن مجموعة من المصابين ترقد فى حالات حرجة بالمستشفيات التى تم نقلهم إليها، يأتى ذلك فى الوقت الذى اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين بالقرب من مركز لوجسيات تابع لوزارة الدفاع فى كابول.