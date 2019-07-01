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ارتفاع أعداد المصابين فى انهيار عقار إمبابة لـ 5 حالات

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:22 م
ارتفاع أعداد المصابين فى انهيار عقار إمبابة لـ 5 حالات عقار إمبابة المنهار
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة أن عدد المصابين بعقار إمبابة المنهار صباح اليوم، بحى شمال الجيزة،5 مصابين، منهم 2 فى حالة حرجة، وجميعهم فى مستشفى إمبابة العام، وحالة وفاة واحدة حتى الآن، وجارى البحث عن مفقود أسفل الأنقاض. 
 
وجاءت بيانات المصابين كالتالى:- 
 
شافعى سلومة محمود 40 سنة، كدمات متفرقة فى الجسم
محمد شافعى سلومة 20 سنة جروح سطحية بالجسم
محمد ياسر رمضان 15 سنة كدمات بسيطة فى الجسم
بهجت حسين أحمد 48 سنة شرخ بالإبهام وجروح بسيطة
أنصاف حسين أحمد 70 سنة كسر باساق اليمنى ووكسر فى الحوض
 
والوفاة:-
 
عمرو فؤاد بدرى 34 سنة وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى التحرير
 
 وجار البحث عن هبة فؤاد بدرى 28 سنة.
 
وأكد اللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة، أن العقار المنهار مكون من أرضى و4 أدوار، مقام على حوائط حاملة، ولم يصدر بشأنه قرار إزالة، ولم تأت منه أى شكوى قبل ذلك. 
 
وانهار صباح، اليوم الإثنين، العقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين.
 
 

عقار امبابة المنهار

عقار امبابة

انهيار عقار

الجيزة

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