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اجتماع موسع لرئيس جامعة المنوفية مع قيادات وزارة الزراعة السعودية لبحث التعاون

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:31 م
اجتماع موسع لرئيس جامعة المنوفية مع قيادات وزارة الزراعة السعودية لبحث التعاون رئيس جامعة المنوفية مع قيادات وزارة الزراعة السعودية
المنوفية - محمد فتحى

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حضر الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا موسعا مع المهندس أحمد بن صالح العيادة، وكيل وزارة الزراعة السعودية بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بحضور الدكتور سليمان الخطيب مدير إدارة الثروة النباتية، والمهندس عبدالله الحوتان مدير إدارة المناحل وإنتاج العسل، الدكتور عادل البلتاجي عميد كلية الزراعة جامعة المنوفية لبحث سبل التعاون بين الطرفين وتفعيل البروتوكول الموقع بين الجامعة وجمعية نحال التعاونية لتطوير صناعة النحل برئاسة سعود الجوير، خالد العنقرى، الدكتور صبحي قاسم رئيس الفريق الاستشاري بنحال والدكتور أحمد عبدالقوي مدير مشروع تربية الملكات بالمملكة.

 

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تفعيل التعاون في شتي المجالات الزراعية، وترشيح أعضاء هيئة التدريس للتعاون والعمل مع الوزارة والاستفادة من خبرات جامعة المنوفية في المشروعات الزراعية لتحقيق رؤية المملكة ودعم العلاقات بين البلدين.

 

وقام رئيس الجامعة بإهداء وكيل الوزارة السعودى درع الجامعة كهدية تذكارية.


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رئيس جامعه المنوفيه

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وزارة الزراعة السعودية

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