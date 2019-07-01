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اجتماع مشترك بالجامعة العربية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:03 م
اجتماع مشترك بالجامعة العربية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة جامعة الدول العربية - أرشيفية
أ ش أ

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تعقد الأمانة العامة للجامعة العربية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وإدارة البيئة والإسكان والموارد المائية) اجتماعاً مشتركاً - بمقر الأمانة العامة للجامعة، غدا الثلاثاء - لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030) على مستوى الخبراء من وزارتى الصحة والبيئة بالدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية - بأن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (736) الصادر عن دورتها العادية الـ29 التى انعقدت بتاريخ 15 إبريل 2018 فى الظهران بالمملكة العربية السعودية بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربى الاستراتيجى للصحة والبيئة (2017-2030)، والذى أكدت فقرته الثالثة على: "تكليف مجلسى وزراء الصحة والوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030 ) ودليل عملها، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة"، والقرارات الصادرة عن الاجتماع الوزارى المشترك لمجلسى وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب الذى انعقد بتاريخ 2 مارس 2017 بخصوص هذا الموضوع.

 


الجامعة العربية

الامم المتحدة

وزراء الصحة العرب

وزراء البيئة العرب

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