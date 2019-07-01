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اجتماع تنسيقى لتنفيذ مبادرة جامعة بنها لتطوير وتجميل قرية كفر فرسيس

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:12 م
اجتماع تنسيقى لتنفيذ مبادرة جامعة بنها لتطوير وتجميل قرية كفر فرسيس الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لبدء تنفيذ مبادرة جامعة بنها لتطوير وتجميل قرية كفر فرسيس بمركز بنها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم وتنمية القرى والنجوع والمناطق العشوائية بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان البيطار وكيل كلية الطب والمشرف علي قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، وجمال كوش عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بنها وجميع مديري المديريات الخدمية وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها.

 
وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن الهدف من المبادرة هو تحسين الخدمات المقدمة لأهالي القرية كنموذج سيتم تكراره في قرى أخرى بالمحافظة في إطار التعاون المستمر مع جامعة بنها والإستفادة من خبرات الأساتذة في جميع الكليات كجانب من المشاركة المجتمعية من خلال رفع قدرات مواطني القرية وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب تتناسب مع طبيعة القرية.
وتشتمل أعمال تطوير القرية على تقديم خدمات في مجال الصحة من خلال التعاون مع كلية الطب بجامعة بنها والهلال الأحمر، من خلال عمل قوافل طبية في كل التخصصات الطبية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وأمراض سوء التغذية والأمراض غير السارية وتحليل المخدرات بالإضافة الي حملات توعوية وتثقيف صحي.
 
وفي مجال خدمة البيئة، سيتم تجميل القرية وزرع 1000 شجرة مثمرة وتمهيد ورصف الطرق وعمل خرائط GIS للقرية وعمل دراسة للصرف الصحي وتحليل المياه وفصل القمامة من المنبع وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد ومكافحة الحشرات وعمل قوافل بيطرية وإرشاد زراعي للفلاحين والتدريب علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة (كالحياكة والحلي وتصنيع الصابون وصناعة الزبادي وصناعة السماد العضوي). 
 
كما سيتم أيضا إحلال خط الصرف الصحي في القرية وتدبيش المصرف وتطوير مركز شباب القرية، وفي مجال محو الأمية تم تجهيز فصل دراسي بعد الحصر الكامل للأفراد الأميين وسيتم الإعلان عن أن القرية خالية تماما من الأمية، كما تم الإهتمام بجميع المدارس وتنظيفها وعمل مايلزم من الصيانة اللازمة وتجميل الفصول وتوفير ما يلزم من أدوات إدارية لتلك المدارس.
 
وفي القطاع الرياضي سيتم عمل دورات كرة قدم وسلة فضلا عن إكتشاف المواهب الرياضية والفنية والموسيقية كما سيتم إقامة إحتفالية يعلن خلالها عن المواهب الرياضية والفنية لدعمها في إستكمال مسيرتها كما سيتم التعاون مع المجلس القومي للمرأة من خلال تنظيم قوافل توعية تدق الأبواب لتوعية المرأة في كافة الشئون التي تتعلق بالمرأة كختان الإناث وغيرها.
 
كما سيتم تدريب المواطنين في مجال الحاسبات والمعلومات للتوعية بأخطار الإنترنت وكيفية التعامل مع بطاقة السحب الآلي ATM.
 
 

 


اخبار القليوبية

كفر فرسيسي

مدينة بنها

مبادرة حياة كريمة

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