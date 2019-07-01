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إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 إلكترونيا على موقع وزارة التعليم اليوم

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:16 م
إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 إلكترونيا على موقع وزارة التعليم اليوم نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان  نتيجة الدبلومات الفنية 2019 إلكترونيا على موقع الوزارة اليوم بعد أن تم اعتمادها رسميا. 
وكانت وزارة التربية والتعلي والتعليم الفنى نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019 . 
 
وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 " طالب -  طالبة  " مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.
 
وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:
 
- عدد طلبة التعليم التجاري (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي. 
 
- عدد طلبة التعليم الفندقي (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.
 
- عدد طلبة التعليم الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.
 
- عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.
 
الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي. 
 
 
كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:
 
- عدد طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي. 
 
- عدد طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.
 
- عدد طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.
 
- عدد طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.
 
الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي. 
 
 
وبالنسبة لطلبة التعليم والتدريب المزدوج:
 
إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (12443) طالب وطالبة بنسبة نجاح 48,82% بانخفاض 17,2% عن العام الماضي.
 
وبشأن طلبة الإعداد المهني:
 
بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (65452) طالب وطالبة بنسبة نجاح 59,42% بانخفاض 91,5% عن العام الماضي.
 
 
 

 


الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الدبلومات الفنية الصف الثالث

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