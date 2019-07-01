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إعدام أغذية متنوعة و422 لتر عصائر خلال حملات صحية بالدقهلية

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:55 م
إعدام أغذية متنوعة و422 لتر عصائر خلال حملات صحية بالدقهلية الدكتور سعد مكى وكيل صحة الدقهلية
الدقهلية شريف الديب ـ سارة الباز

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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم توجيه فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة، وذلك لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية خصوصا فى فصل الصيف.

وتم المرور خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو على 317 منشأة وتحرير 193 محضر جنح صحية لوجود مخالفات فى هذة المنشأت، كما تم التوصية بغلق 113 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص، كما تم خلال هذة الحملات إعدام 1825 كجم أغذية متنوعة وكذلك 422 لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتغير فى الخواص الطبيعية.

كما تم ضبط 3700 كجم أغذية متنوعة ومجهولة المصدر الصلاحية وإرسال 491 عينة تم أخذها وإرسالها إلى المعامل للفحص، كما أوضح وكيل الوزارة أن تكثيف هذة الحملات خصوصا فى فصل الصيف وموجة الحر الشديدة التى تؤدى إلى إفساد الأطعمة وخصوصا فى المحلات التى تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التى لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا فى نقل الكثير من الأمراض، وأكد مكى على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.


الدقهلية

أخبار الدقهلية

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صحة الدقهلية

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