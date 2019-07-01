إصلاح هبوط أرضى بطريق الكورنيش أمام نفق المشاة بالإبراهيمية فى الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

قامت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية، بإصلاح هبوط أرضى بطريق الكورنيش وذلك وفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى.

حيث تم الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضى الكائن أمام نفق المشاة بالإبراهيمية طريق الكورنيش، الناتج عن حدوث كسر بماسورة الصرف الصحى الخاصة بخط الطرد.

وتم الحفر والإصلاح والردم بعد استخراج تصاريح الحفر اللازمة من إدارة المرور بحضور المهندس أشرف حنفى رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة الصرف الصحى، والمهندس حسن خليل مدير عام منطقة وسط بالشركة وحازم محمدين مدير إدارة الصيانة.

من جهه أخرى قامت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، بأعمال إعادة الشىء لأصله إثر الانتهاء من أعمال خاصة بشركة الكهرباء وذلك فى الطريق الواصل بين عزبة حوض 10 وكوبرى عزبة الستين.

تمت الأعمال بمتابعة مدير إدارة الطرق بالحي ، وجاءت تلك الأعمال في إطار تنفيذ الحي لرفع كفاءة الطرق والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط.