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إصابة شخص بعد سقوطه من قطار بمحطة أبو تيج فى أسيوط

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:05 م
إصابة شخص بعد سقوطه من قطار بمحطة أبو تيج فى أسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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أصيب شخص بكدمات وسحجات وكسور بعد أن سقط من القطار، وذلك بمحطة أبو تيج بمحافظة أسيوط وتم نقله إلى مستشفى أبوتيج المركزى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم بركات أحمد بركات رئيس مباحث  قسم شرطة أبو تيج يفيد سقوط شخص من القطار بمحطة أبوتيج وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين إصابة  علاء محمد عبد الكريم 17 سنة طما محافظة سوهاج بكسور وكدمات وسحجات، وتم نقله إلى مستشفى أبو تيج المركزى وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.


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