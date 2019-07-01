سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 08:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية مع تروسيكل

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:23 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية مع تروسيكل حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية مع تروسيكل بدائرة مركز شرطة صدفا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى صدفا المركزى.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد وصول بلاغ من أهالى قرية أولاد الياس التابعة لمركز صدفا بوجود حادث تصادم بين دراجة بخارية مع تروسيكل عند نقطة شرطة أولاد إلياس، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين إصابة شخصان بإصابات وكدمات وكسور، وتم نقل المصابان إلى مستشفى صدفا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 


اسيوط

حادث تصادم اسيوط

تصادم موتوسيكل مع تروسيكل

تصادم اولاد الياس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع 3 وإصابة ثلاثة آخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:59 م

مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى بالجيزة

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:49 ص

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى أطفيح

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:47 ص

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق نوى/ شبين القناطر بالقليوبية

السبت، 29 يونيو 2019 11:15 م

مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

السبت، 29 يونيو 2019 11:07 م

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة بأسيوط

السبت، 29 يونيو 2019 08:56 م

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين أعلى صحراوى الإسكندرية

السبت، 29 يونيو 2019 08:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة