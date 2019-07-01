إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية مع تروسيكل

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد وصول بلاغ من أهالى قرية أولاد الياس التابعة لمركز صدفا بوجود حادث تصادم بين دراجة بخارية مع تروسيكل عند نقطة شرطة أولاد إلياس، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين إصابة شخصان بإصابات وكدمات وكسور، وتم نقل المصابان إلى مستشفى صدفا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.