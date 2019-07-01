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إحالة 210 طبيب وإدارى بمستشفيات بسيون المركزى والصدر والحميات لتركهم العمل

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:58 م
إحالة 210 طبيب وإدارى بمستشفيات بسيون المركزى والصدر والحميات لتركهم العمل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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قرر الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة إحالة 210 طبيب وممرضة وإدارى بمستشفيات بسيون المركزى وصدر وحميات بسيون للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التى قام بها اليوم الاثنين بالمستشفيات لمتابعة سير العمل، بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بتكثيف المرور على المستشفيات، رافقه الدكتور محمد جابر نائب مدير  إدارة المستشفيات بالمديرية.

وخلال الجوله المفاجئة على أقسام الطوارئ والاستقبال تبين عدم تواجد الأطباء بأماكن  عملهم، ووجود وبعض الأعطال بتكيفات  قسم الكلي الصناعي واقسام الأشعة واقسام الطورئ، وتبين ترك 132 طبيبا بشريا وصيدليا وعلاج طبيعى و61 ممرضة و17 إداريا لعملهم، فتم رفع مذكرة لمحافظ الغربية، وإحالتهم للتحقيق.

كما أحال وكيل الوزارة جميع أطباء قسم  العظام إلى الشئون القانونية لتأخيرهم عن العيادة الخارجية، مما أثار استياء المرضى، ووجه إنذار لمدير المستشفي لحضوره بعد مرور  وكيل وزارة الصحة بالمستشفى  بنصف ساعة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة صيانة الأجهزة والتكيفات الدورية، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة من مركز الصيانة بالمديرية للمتابعه الدورية، وتحسين مستوى نظافة المستشفى وسكن الأطباء خلال 10 أيام وإذ لم يتم ذلك سيتم مجازة  من لم ينفذ التعليمات.

واستمع وكيل وزارة الصحة لشكاوى  شكوى بعض المرضى من عدم  تواجد بعض الأدوية بأقسام  الطوارئ، وأمر على الفور إدارة التموين الدوائى بتوفير الأدوية اللازمة وزيادة حصة مستشفى بسيون المركزى بأدوية الطوارئ.

كما شدد على ضرورة تدريب أطباء الأطفال  المبتسرين على تركيب القسطره المركزية بالتناوب في مستشفى المنشاوى وعمل جدول بذلك وإرساله للمديريه

كما أشار في حديثة مع مدير إدارة الصحة ببسيون بأنه لن يتهاون مع اي شخص مهما كان منصبة ومركزه.

 


محافظ الغربية

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مستشفى بسيون المركزى

الغربيه

أطباء

ممرضة

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