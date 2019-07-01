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إحالة مسجل للمحاكمة باع سيارة بعد سرقتها فى حلوان

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:20 م
إحالة مسجل للمحاكمة باع سيارة بعد سرقتها فى حلوان محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بإحالة مسجل خطر للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الحنح، تم ضبطه أثناء بيعه سيارة مسروقة بالمعصرة.
 
ونجحت مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرها "سلاح أبيض"، وذلك أثناء عرضه سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبالكشف عن السيارة تبين أنها ملك إحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، والمُحرر بشأنها محضر سرقة بقسم شرطة المعادى.
 
وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة حال توقفها أسفل مقر الشركة بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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