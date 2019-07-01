أوقاف الدقهلية: بيع 138 صك أضحية ورجال أعمال وجمعيات تواصلوا للشراء

كتب – إسماعيل رفعت

أكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية الدقهلية، أنه تم بيع 138 صك أضحية بطلب من الأهالى، وبالإضافة إلى طلب عدد كبير من الصكوك من قبل جمعيات ورجال أعمال وسيتم التسليم خلال أيام للجهات الطالبة.

وأضاف زيادة، لـ"اليوم السابع"، أن مدراء الإدارات يلتقون العناصر المجتمعية، بينما ينوه الخطباء عن صكوك الأضاحى فى النصف الثانى من خطبة الجمعة، ويتم تعليق منشورات توعوية بالصكوك على أبواب المساجد.

وأشار زيادة، إلى أنه تم غلق جميع الزوايا المخالفة، كما تمنع المديرية تشغيل مكبرات الصوت فى غير أوقات العمل، وتم قصرها على الأذان وخطبة الجمعة.