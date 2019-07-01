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أهالى إدفو بأسوان يطالبون بزيادة مخصصات الغسيل الكلوى وسد العجز بالأطقم الطبية

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:00 ص
أهالى إدفو بأسوان يطالبون بزيادة مخصصات الغسيل الكلوى وسد العجز بالأطقم الطبية مركز الغسيل الكلوى
أسوان - صلاح المسن

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تشهد بعض مراكز الغسيل الكلوى بأسوان طفرة فى خدمات الغسيل الكلوى للمرضى وفى مقدمة هذه المراكز، مركز الغسيل الكلوى بإدفو، ويأتى ذلك إيمانا من الدولة بحق مرضى الفشل الكلوى فى الحصول على خدمة طبية مميزة ، وتشهد أسوان تجارب ناجحة جديدة لرعاية مرضى الكلى والتخفيف عن معاناتهم وهى تركيب القسطرة المستديمة والمؤقتة  لمرضى  مرضى الفشل الكلوى ، بأنحاء محافظة أسوان مجانا ًحيث انطلقت بشائر التجربة بمركز ادفو شمال محافظة أسوان، للقضاء على أبرز المشكلات التى تواجه الأطباء ومرضى الفشل  الكلوى أثناء جلسات الغسيل الكلوى  وضمان إنتظام المرضى فى جلساتهم  دون توقف.

وقال الدكتور وليد عامر رئيس وحدة الكلى الصناعى بمستشفى إدفو العام والمشرف على وحدات الغسيل الكلوى بمديرية الشئون الصحية بأسوان لـ" اليوم السابع"،أنه تم إفتتاح وحدة التداخلات الكلوية بمستشفى ادفو العام والتى تعتبر أول وحدة من نوعها بمستشفيات وزارة الصحة بأسوان لتصبح وحدة مرجعية لكل وحدات الغسيل الكلوى بأسوان وأن  فريق العمل المكون من أطباء  مستشفى إدفو نجح فى تركيب العديد من القسطرة  الكلوى المؤقتة وكذلك قسطرة الغسيل كلوى المستديمة بعد أسابيع قليلة من إفتتاح الوحدة حتى الآن  .  

وأضاف  الدكتور وليد عامر، أنه سبق إفتتاح وحدة التداخلات الكلوية بمستشفى ادفو العام  تدريب فريق العمل من خلال ورش عمل ورشة عمل بمستشفيات غرب أسوان المركزى وكوم امبو العام و ادفو العام على مدار ثلاثة أيام برعاية مديرية الشؤن الصحية بأسوان ، مؤكدا أن وحدة  التداخلات الكلوية تساهم فى تركيب القسطرة الدائمة والمؤقتة وذلك للتخفيف عن المرضى.

وأشار الدكتور وليد عامر الى أن وحدة التداخلات الكلوية بمستشفى إدفو العام مزودة بجهاز سونار مخصص للكشف عن الأوعية الدموية قبل التركيب ويتم التركيب بالمجان بعد استخراج قرار علاج على نفقة الدولة فى نفس اليوم أو بخطاب من التامين الصحى.

فى نفس السياق يؤكد الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان ، على جاهزية مديرية الشئون  الصحية بأسوان  لتوفير أى احتياجات طبية لتخفيف المعاناة عن المرضى وخاصة حالات الفشل الكلوى لضمان تلقى العلاج على الوجه الأكمل بمختلف مستشفيات محافظة أسوان  والمراكز الطبية والوحدات الصحية.  

من ناحية أخرى يقول أحمد أبو الشيخ من أهالى أسوان ضرورةعمل برنامج توأمة بين وحدات الغسيل الكلوى والمستشفيات الكبرى والجامعات، فضلا عن تكثيف ورش العمل لتدريب شباب الأطباء على عمليات القساطر المستديمة والمؤقتة لمرضى الكلي، والجديد فى التداخلات الكلوية سواء فى ادفو أو باقى مراكز المحافظة .

ويضيف سعيد حسن من أهالى أسوان ، أن مستشفى ادفو أصبحت تجرى عمليات غسيل كلوى متقدمة ومتميزة  وبأعلى المواصفات  مناشداً وزارة الصحة بمضاعفة المخصصات المالية لمرضى الفشل الكلوى بمحافظة أسوان وخاصة بمركز ادفو نظرا للجهد الكبير الذى تقوم به الأطقم الطبية وتقديم خدمات الغسيل الكلوى لمرضى كوم امبو اذا لزم الأمر بجانب مرضى إدفو 

ويطالب على عبد الله من أهالى أسوان ، زيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض المشرفين على عمليات الغسيل الكلوى وخاصة بمراكز الغسيل الكلوى المبنية بالجهود الذاتية بالرديسية والرمادى بمركز ادفو

فيما يقول  فراج محمود من أهالى المرضى أن محافظة أسوان شهدت بالفعل طفرة فى  ملف الكلى الصناعى وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ، وخاصة بمركز إدفو الذى  تنخفض فيه شكاوى المرضى لأقل مستوى مقارنة ببقية مراكز المحافظة رغم أن مركز إدفو أكبر مركز بالمحافظة يوجد به أكبر كتلة سكانية بأسوان و يضم أكبر وحدة غسيل كلوى على مستوى محافظات الصعيد تقريبا

ويطالب حمدى العبادى من من أهالى المرضى ، بأنه  يعرب عن أمنياته أن يتم تجهيز وحدة تداخلات كلوية بمستشفى نصر النوبة المركزى ومستشفى كوم أمبو العام ، وصيانة الأجهزة وتوفير المستلزمات الطبية  وتوفير إحتياطى كافى  من كبسولات البيكارب   .

ويناشد محمد إبراهيم  من أهالى المرضى بأسوان ضرورة عمل إحلال وتجديد لماكينات الغسيل الكلوى القديمة بكافة انحاء المحافظة ، فضلاً عن سرعة إفتتاح وحدات الكلى الصناعى الجديدة  المزمع إنشائها أيضاً، بجانب التوسع فى وحدات الغسيل الكلوى الحالية وزيادات عيادات الكشف المبكر على  أمراض الكلى بالمستشفيات بأسوان ومتابعة و قياس وظائف الكلى  حتى يتم خفض معدلات مرضى الكلى  الذين  تسوء حالتهم ويدخلون الغسيل الكلوى سنويا بأسوان ويضافوا لأعداد مرضى الكلى الصناعى.   

 


غسيل كلوي

كلي صناعي

ادفو

اسوان

صحه اسوان

مركز ادفو

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