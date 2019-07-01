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أمير منطقة محايل عسير يوجه بسداد دية مقيم يمنى بعد 4 سنوات من وفاته

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:37 م
أمير منطقة محايل عسير يوجه بسداد دية مقيم يمنى بعد 4 سنوات من وفاته أمير منطقة عسير الأمير تركى بن طلال بن عبد العزيز
وكالات الأنباء

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تلقت بلدية محايل عسير، اليوم الاثنين أمرا من أمير منطقة عسير الأمير تركى بن طلال بن عبد العزيز، بتسديد دية فى حكم شرعى صادر ضدها لمقيم يمنى قبل 4 سنوات بشكل عاجل.
 
وحسب موقع الحياة برس، أمر الأمير تركى البلدية بتسديد الدية بشكل عاجل حتى لو كان على حساب تأجيل تنفيذ أحد المشروعات القائمة حالياً.
 
وقال وكيل الورثة أخيه مطيع أحمد سعيد قائد إن "شقيقه توفى فى حادث مرورى، وكان أحد أطرافه شاحنة تتبع لبلدية محايل عسير، حيث انتهت التحقيقات بإدانة سائق الشاحنة في الحادث، وتحميل بلدية محايل عسير جزء من المسؤولية، ثم صدر حكم شرعى يلزم البلدية بسداد دية وقدرها 250 ألف ريال". 
 
وأشار المواطن اليمني أن البلدية ماطلة فترة طويلة في السداد، وبعدها أبلغوه بالانتظار لعام قادم نظراً لعدم وجود ميزانية كافية، وبعد مراجعات كثيرة قرر التوجه لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ومقابلته، واستمع لشكواه كاملة، وأجرى اتصالا مع رئيس بلدية محايل عسير ووجهه بخصوص سداد دية الرجل.
 
مشيراً أن الامير تركي بن طلال قال لرئيس البلدية:" أوقف مشاريعك التي تعمل عليها الآن وسدد الرجل كامل حقوقه"، وأكمل، وقال لي قبل أن أغادر"نحن في دولة نظام وعدل، وحقك سيصلك كاملا وفي القريب العاجل". 
 
وأشاد المواطن اليمني بهذه الوقفة الكريمة من الأمير تركي.

محايل عسير

مقيم يمنى

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دية

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