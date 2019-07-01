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ألمانيا تدعو لإطلاق سراح قبطان سفينة إنقاذ المهاجرين المحتجزة لدى إيطاليا

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:33 م
ألمانيا تدعو لإطلاق سراح قبطان سفينة إنقاذ المهاجرين المحتجزة لدى إيطاليا وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
برلين (أ ش أ)

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دعا وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الاثنين، إلى الإفراج عن قبطان سفينة إنقاذ المهاجرين (سى ووتش 3) المحتجزة من قبل السلطات الإيطالية، منوها بأن "إنقاذ الأرواح يعد عملا إنسانيا وليس جنائيا".

وقال ماس - فى تصريحات للصحفيين، أوردتها شبكة (إيه. بى. سى. نيوز) الإخبارية الأمريكية - إنه على اتصال مع السلطات الإيطالية للضغط عليها، مشيرا إلى أنه من غير المقبول تجريم إنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط.

وأضاف أن "الإنقاذ البحرى لا يعد جريمة بل عملا إنسانيًا.. ولذا فإن أى شيء لا يؤدى إلى إطلاق سراح القبطان سيثير غضبا كبيرا".

وكانت السلطات الإيطالية قد احتجزت قبطان السفينة الألمانية كارولا راكيتا - أول أمس السبت، بعد قيام راكيتا بالإبحار إلى ميناء جزيرة "لامبيدوسا" فى جنوب إيطاليا حتى يتمكن 40 مهاجرا - كان قد تم إنقاذهم من المتوسط فى 12 من يونيو الماضى - من النزول من على متن السفينة.

 


المانيا

المهاجرين

ايطاليا

سفينه انقاذ مهاجرين

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