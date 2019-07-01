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أش أ: المجلس العسكرى السوادنى: مقترح الاتحاد الأفريقى قاعدة ممتازة للتفاوض

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:00 ص
أش أ: المجلس العسكرى السوادنى: مقترح الاتحاد الأفريقى قاعدة ممتازة للتفاوض الفريق شمس الدين كباشى
الخرطوم (أ ش أ)

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أكد المجلس العسكرى الانتقالى فى السوادن، أن مقترح الاتحاد الإفريقى يشكل قاعدة ممتازة للتفاوض، وأنه جاهز للتفاوض اعتبارا من اليوم.

جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمى باسم المجلس العسكرى الانتقالى الفريق الركن شمس الدين كباشى، خلال تسليم الرد فى القصر الجمهورى فى الخرطوم لمبعوثى الاتحاد الإفريقى وإثيوبيا بحضور عضو اللجنة السياسية الفريق ياسر العطا عضو المجلس نائب رئيس اللجنة السياسية.

وقال  كباشى، إن الوثيقة التى جرى تقديمها للمبعوثين تمثل وجهه نظرة المجلس، وهى ورقة تفاوضية أكد من خلالها المجلس أن مقترح الاتحاد الإفريقى يشكل قاعدة ممتازة للتفاوض، وأن المجلس جاهز للتفاوض اعتبارا من اليوم.

وأعرب كباشى عن شكر المجلس للمبعوثين وتثمينه لجهودهما فى سبيل الوصول إلى حل سياسى فى البلاد، وأن ما جاء فى المقترح ينبع من تفهمهم الكامل للشأن السودانى.

وأعرب عن أمله فى حل سياسى شامل بحضور الجميع وفى أقل وقت وتحت مظلة الاتحاد الإفريقى، مشيرا إلى أن أى جهود أخرى يجب أن تكون بالتنسيق معه.

 


السودان

المجلس العسكرى السودانى

الفريق شمس الدين كباشى

الخرطوم

اثيوبيا

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