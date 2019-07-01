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أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوى فى شهرين بفضل آمال التجارة

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:28 ص
أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوى فى شهرين بفضل آمال التجارة أسهم أوروبا _ أرشيفية
(رويترز)

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ساعد تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع الأسواق الأوروبية على الصعود لتقترب من أعلى مستوى فى شهرين فى التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، فى مكاسب قادها المؤشر الألمانى داكس سريع التأثر بالتجارة.

 

واتفقت الولايات المتحدة والصبن يوم السبت على استئناف محادثات التجارة بعد أن قدم الرئيس الأمريكى تنازلات من بينها الامتناع عن فرض رسوم جديدة وتقليص القيود على شركة التكنولوجيا هواوي. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 1.3% بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع داكس 1.6%.

 

وساهم تخفيف القيود على هواوى فضلا عن تقرير بأن شركة أبلايد ماتريالز، موردة معدات أشباه الموصلات الأمريكية، ستشترى كوكوساى إلكتريك اليابانية مقابل حوالى 2.3 مليار دولار فى قفزة لأسهم الشركات الأوروبية المنتجة للرقائق فى التعاملات المبكرة.

 

وارتفعت أسهم إنفنيون وسيلترونيك وديالوج سيمى واس.تى ميكرو بين 3 و6% ودفعت مؤشر قطاع التكنولوجيا لأعلى مستوى فى عام.


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