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أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 642 جنيهًا للجرام

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:45 م
أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 642 جنيهًا للجرام ذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين 1-7-2019، تراجعا بقيمة 6 جنيهات عقب انخفاض الأسعار العالمية للذهب بنسبة 2 %، لتسجل أوقية الذهب 1390 دولار، متراجعة من 1409 دولارا بانخفاض قدره 19 دولارا.

 

وسجل سعر الذهب لعيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر642 جنيها للجرام، بانخفاض قدره 6 جنيهات قياسا على أسعار الذهب أمس الأحد.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل 642 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 550 جنيها للجرام

عيار24 سجل 733 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5136 جنيها للجرام

أوقية الذهب 1390 دولار.

 

تراجعت أسعار الذهب اليوم  2% إلى أدنى مستوياتها فى أكثر من أسبوع مع تعزز الدولار وإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

 

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، وأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.


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