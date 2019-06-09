7 معلومات عن المنطقة الحرة الحرة العامة بالمنصورة الجديدة..تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إلى إنشاء منطقة حرة عامة فى مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية..تعرف على كافة تفاصيلها:

1- المنطقة ستكون على مساحة 217 فدانا ما يعادل نحو 911 ألف متر مربع.

2 - تصل تكلفة الإنشاء إلى 850 مليون جنيه.

3 - أعمال المنطقة تستغرق نحو عام ونصف، لخدمة مناطق شمال ووسط الدلتا .

4 - المنطقة ستضم نحو 175 مشروعا فى الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والخشبية.

5 - تبلغ الاستثمارات المستهدفة نحو 1.5 مليار دولار.

6 - ستوفر المنطقة نحو 17.5 ألف فرصة عمل .

7 - الصادرات السنوية المتوقعة للمنطقة تصل إلى 525 مليون دولار .