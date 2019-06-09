7 معلومات عن المنطقة الحرة الحرة العامة بالمنصورة الجديدة..تعرف عليها

تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إلى إنشاء منطقة حرة عامة فى مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية..تعرف على كافة تفاصيلها:
1- المنطقة ستكون على مساحة 217 فدانا ما يعادل نحو 911 ألف متر مربع.
2 - تصل تكلفة الإنشاء إلى 850 مليون جنيه.
3 - أعمال المنطقة تستغرق نحو عام ونصف، لخدمة مناطق شمال ووسط الدلتا .
4 - المنطقة ستضم نحو 175 مشروعا فى الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والخشبية.
5 - تبلغ الاستثمارات المستهدفة نحو 1.5 مليار دولار.
6 - ستوفر المنطقة نحو 17.5 ألف فرصة عمل .
7 - الصادرات السنوية المتوقعة للمنطقة تصل إلى 525 مليون دولار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة