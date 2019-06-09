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7 معلومات عن المنطقة الحرة الحرة العامة بالمنصورة الجديدة..تعرف عليها

الأحد، 09 يونيو 2019 09:52 ص
7 معلومات عن المنطقة الحرة الحرة العامة بالمنصورة الجديدة..تعرف عليها وزارة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

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تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إلى إنشاء منطقة حرة عامة فى مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية..تعرف على كافة تفاصيلها:

1-  المنطقة ستكون على مساحة 217 فدانا ما يعادل نحو 911 ألف متر مربع.

2 -  تصل تكلفة الإنشاء إلى 850 مليون جنيه.

3 -   أعمال المنطقة تستغرق نحو عام ونصف، لخدمة مناطق شمال ووسط الدلتا .

4  - المنطقة ستضم نحو 175 مشروعا فى الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والخشبية.

5 -  تبلغ الاستثمارات المستهدفة نحو 1.5 مليار دولار.

6  - ستوفر المنطقة نحو 17.5 ألف فرصة عمل .

7 -  الصادرات السنوية المتوقعة للمنطقة تصل إلى 525 مليون دولار .


المناطق الحرة

المنطقة الحرة بالمنصورة

المنصورة الجديدة

الاستثمار

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