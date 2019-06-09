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4 برامج جديدة لأول مرة بكلية الآداب جامعة القناة .. تعرف عليها

الأحد، 09 يونيو 2019 02:39 م
4 برامج جديدة لأول مرة بكلية الآداب جامعة القناة .. تعرف عليها الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

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أعلن الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، فتح ثلاث برامج مميزة غير تقليدية جديدة بكلية الآداب مع بداية العام الدراسى الجديد، وتشمل "نظم المعلومات الجغرافية، والإستشعار عن بعد، برنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، برنامج الترجمة الفورية باللغة الفرنسية.
 
وأكد الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيه، أن هذه البرامج تتيح فرص عمل بشركات البترول والمشروعات العملاقة بشرق قناه السويس، ويشترط في الطلاب المتقدمين أن يكون الطالب حاصل علي شهادة الثانوية العامة، علي أن يتم جدولة مصروفات هذه البرامج علي فترتين خلال العام الدراسي.
 
وأضاف عميد الكلية، انه يتم الآن تجهيز معامل اللغات ونظم المعلومات بمواصفات أمريكية، بأحدث التجهيزات العالمية، بتكلفة تصل إلي 3.5 مليون جنية، وذلك لخدمه البرامج الجديدة.
 
وفى سياق أخر، طالب الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، بسرعة الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب للمبني التعليمي" أ  " بالحرم الجامعى الجديد، لنقل جميع أقسام كليه الآداب إلى مقر الجامعة الجديدة.
 
و أكد الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب، أنه تم بالفعل نقل 6 أقسام منذ العام الماضي، وهي أقسام "جغرافيا، لغة فرنسية، لغات شرقية، مكتبات، علم اجتماع، لغة صينيه"، والتي يدرس بها أكثر من 4000 طال وطالبة، وأنه جارى إلانتهاء من نقل أقسام "اللغة الانجليزية، فلسفه،تاريخ ،عربية"، والتي يدرس بها 2500 طالب وطالبة، وتم نقل الجهاز الإداري بالكلية إلي مقر الجامعة الجديدة، وجارى العمل على إعداد المدرجات والقاعات إستعدادا لنقل الطلاب.
 
 

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