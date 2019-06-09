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14 يوليو.. نظر دعوى بطلان إسباغ الحماية الجنائية على الشيكات المكتبية والخطية

الأحد، 09 يونيو 2019 10:09 م
14 يوليو.. نظر دعوى بطلان إسباغ الحماية الجنائية على الشيكات المكتبية والخطية المحكمة الدستورية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 14 يوليو الجارى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية  القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 31 دستورية، بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 والمعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطيه الصادرة قبل 1/10/2005 والثابتة التاريخ قبل 1/10/2006.

 


قانون التجارة الجديد

المحكمة الدستورية العليا

جلسة 14 يوليو

هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية

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