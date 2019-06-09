وكيل وزارة الصحة بقنا: تشغيل 5 وحدات صحية على مدار 24 ساعة بقنا

قنا - وائل محمد

قرر الدكتور أيمن الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا،إعادة توزيع الأطباء علي 5 وحدات صحيه بمركز قوص شمال محافظة وتشغيلها للعمل على مدار 24 ساعه وهم "حجازه قبلي -الكلالسه خزام-جراجوس-الحراجية.

كما قرر أيضاً اعاده توزيع الأطباء المقيمين والأخصائيين علي المستشفيات من الأكثر كثافه للأقل كثافه طبقا لمؤشرات الأداء ومعدلات التردد، مع تشكيل لجنه فنية لتشغيل أجهزة البصمة علي جميع الإدارات والمستشفيات وعمل لجان دورية.





وأوضح وكيل الوزارة،فى بيان له اليوم،أنه تم تشكيل لجنة برئاسه التخطيط لرفع كفائه وتطوير مستشفي قوص وعمل اجتماع طارئ لمدير الطواري ومديري الطوارئ بالمستشفيات ومدير الاسعاف لتنفيذ ماجاء ببرتكولات الطوارئ.



