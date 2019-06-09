سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 10:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة قنا: نعمل على سد عجز الاطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية

الأحد، 09 يونيو 2019 10:31 م
وكيل صحة قنا: نعمل على سد عجز الاطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المديرية تعمل على سد عجز الأطباء بالمستضفيات والوحدات الصحية خلال الفترة القادمة، وجارى العمل على تشغيل الوحدات الصحية بالقرى النائية على مدار 24ساعة لتقدم الخدمة الطبية للمرضى فى الحالات التى لاتستدعى الذهاب للمستشفيات المركزية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"،أنه سيتم اعاده توزيع الأطباء المقيمين والاخصائيين علي المستشفيات من الاكثر كثافه للاقل كثافه طبقا لمؤشرات الأداء ومعدلات التردد على المستشفيات المركزية، لشغل الوحدات الصحية المغلقة وإعادة تشغيلها لخدمة المواطن القنائى، و تشكيل لجنة برئاسة التخطيط لرفع كفائة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية.
 

 


مديرية الصحة

المستشفيات الحكومية

الوحدات الصحية

محافظة قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. "صحة قنا" تعقد الاجتماع التحضيرى لتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة

الأربعاء، 16 يناير 2019 03:25 م

صحة قنا: تشكيل غرفة طوارئ تعمل 24 ساعة يوميا خلال عيد الأضحى

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:46 م

صور.. وكيل صحة قنا يجرى زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية أبو مناع بدشنا

الأحد، 29 يوليه 2018 04:35 م

وكيل صحة قنا يقرر زيادة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطباء بوحدة الرحمانية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 07:01 م

صحة قنا تحقق لرصد ما نشر بـ"اليوم السابع" عن الإهمال داخل مستشفى قوص

الأحد، 28 يناير 2018 05:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة