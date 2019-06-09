وكيل صحة قنا: نعمل على سد عجز الاطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية

قال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المديرية تعمل على سد عجز الأطباء بالمستضفيات والوحدات الصحية خلال الفترة القادمة، وجارى العمل على تشغيل الوحدات الصحية بالقرى النائية على مدار 24ساعة لتقدم الخدمة الطبية للمرضى فى الحالات التى لاتستدعى الذهاب للمستشفيات المركزية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"،أنه سيتم اعاده توزيع الأطباء المقيمين والاخصائيين علي المستشفيات من الاكثر كثافه للاقل كثافه طبقا لمؤشرات الأداء ومعدلات التردد على المستشفيات المركزية، لشغل الوحدات الصحية المغلقة وإعادة تشغيلها لخدمة المواطن القنائى، و تشكيل لجنة برئاسة التخطيط لرفع كفائة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية.
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