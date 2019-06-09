وكيل صحة قنا: نعمل على سد عجز الاطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية

قنا - وائل محمد

قال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المديرية تعمل على سد عجز الأطباء بالمستضفيات والوحدات الصحية خلال الفترة القادمة، وجارى العمل على تشغيل الوحدات الصحية بالقرى النائية على مدار 24ساعة لتقدم الخدمة الطبية للمرضى فى الحالات التى لاتستدعى الذهاب للمستشفيات المركزية.