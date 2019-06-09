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ويخصم ثلاث أيام لتمريض منيا القمح..

وكيل صحة الشرقية يشدد على سرعة تشغيل وحدة قسطرة القلب

الأحد، 09 يونيو 2019 05:12 م
وكيل صحة الشرقية يشدد على سرعة تشغيل وحدة قسطرة القلب جولة وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خصم ثلاثة أيام  لممرضات من  نوبجتية اليوم الأحد فى مستشفى منيا القمح المركزى للتحقيق لانصرافهم قبل انتهاء موعدها، كما شدد على سرعة الانتهاء من وحدة قسطرة القلب بالزقازيق العام .
 
كان وكيل الوزارة قام بالمرور على مستشفى الزقازيق العام، حيث تفقد سير العمل بمكتب الصحة وأعمال التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة، وخدمات الرعاية الأولية التى يقدمها المكتب .
 
كما تفقد الأعمال الجارية بقسم القسطرة القلبية ، وشدد وكيل الوزارة علي سرعة الإنتهاء منها لتشغيل القسم، وكلف فريق برئاسة  الدكتور شريف شاهين مسئول العنايات المركزة بالمديرية بمتابعة هذه الأعمال والتي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع  .
 
كما تفقد مستشفي منيا القمح المركزي لمتابعة سير العمل وتفقد قسم الإستقبال والطوارئ وتلاحظ عدم تواجد بعض هيئة التمريض بالقسم وإنصرافهم دون التسليم والتسلم من زملائهم في النوبتجية ، وقرر وكيل الوزارة مجازاتهم بخصم ثلاثة أيام من الراتب .
 
كما قام بعقد إجتماع مع إدارة المستشفى وتم مناقشة خطة العمل بالمستشفى و المرور علي قسم الغسيل الكلوى للاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة .
 
وكيل وزارة الصحة بالشرقية (3)
وكيل وزارة الصحة بالشرقية 

وكيل وزارة الصحة بالشرقية (2)
وكيل وزارة الصحة بالشرقية 
 

الشرقيه

صحة الشرقيه

مستشفي الزقازيق العام

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