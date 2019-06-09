وفاة راكب أجنبى فى مطار لشبونة إثر اخفائه مخدرات فى جسمه لتهريبها

أ ش أ

توفى مواطن أجنبى فى مطار لشبونة البرتغالى بسبب مضاعفات تعرض لها ناجمة عن وجود مخدرات داخل جسمه فى محاولة منه لتهريبها.



وقالت مصلحة الهجرة والحدود بالمطار - فى بيان - إنه "تم منع شخص أجنبى من دخول البلاد لعدم تمكنه من إثبات الغرض من إقامته فى البرتغال، وسرعان ما سقط مغشيا عليه من المضاعفات الناجمة عن حمله المخدرات داخل جسمه".



وأشار المسؤولون - وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية - بأنه بالرغم من استدعاء فريق طبى وبذل عدة محاولات لإنعاشه، الإ أن الراكب توفى.



وسرعان ما تدارك الموقف مواطن أجنبى آخر كان فى نفس منطقة احتجاز مؤقتة بالمطار، واعترف بأنه يحمل 90 لفافة من المخدرات داخل جسده، وقد تم نقل الراكب على الفور إلى مستشفى ساو خوسيه فى لشبونة، حيث ظل تحت الملاحظة قبل تسليمه للشرطة مع المخدرات.