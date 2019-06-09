وزير الداخلية الإيطالى: اعتقلنا 115 شخصا من المافيا فى أسبوع واحد

كتبت فاطمة شوقى

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى، نجاح سلطات بلاده فى اعتقال 115 شخصا من أعضاء المافيا خلال أسبوع واحد، فى إطار جهودها لمكافحة الإجرام والخروج على القانون.

وبحسب ما نقلته وكالة "آكى"، قال الوزير إن الأسبوع الأخير شهد إلقاء القبض على 115 شخصًا خلال عمليات مكافحة المافيا التى جرت فى جميع أنحاء البلاد، من قبل قوات الشرطة، والدرك "كارابينييرى" والشرطة المالية، وذلك بالتنسيق مع مكاتب مناهضة المافيا، ومكاتب الادعاء العام فى مختلف المقاطعات الإيطالية.

وأعرب الوزير عن شكره للشرطة والقضاة وحرس الحدود، الذين يساهمون بشكل حاسم فى تنظيف إيطاليا من المجرمين، إذ تؤكد النتائج أنهم جميعا يناهضون المافيا من خلال الحقائق بدلا من الكلمات. مستطردا: "فى عام من حكمنا، وأنا فخور بذلك، عزّزنا وكالة الأصول المُصادرة والمضبوطة، ووظّفنا رجالًا ونساء بالزىّ الرسمى، وشغّلنا كاميرات المراقبة، ودعمنا رؤساء البلديات، وقدّمنا أموالًا لتعزيز أنشطة الوقاية، وهاجمنا سوق ترويج المُخدّرات".

وأضاف "سالفينى": "فى المرسوم الأمنى، اقترحنا إجراء اكتساح أسر المافيا، لتسريع الإخطارات المُوجَّهة إلى المُدانين، كما أضفينا طابعًا رسميًّا على برنامج تجنيد الشرطة فى كل المقاطعات الإيطالية، وأختتتم بالقول: نحن نردّ على الانتقادات والشتائم بالنتائج".

وذكرت وزارة الداخلية، أن "الجرائم التى نفذتها أسر المافيا المنتشرة فى جميع أنحاء إيطاليا، شملت: القتل، والضلوع فى نشاط مافيوى، والابتزاز، والاتجار الدولى بالمخدرات، والحيازة غير القانونية للأسلحة، مع ما يصل إلى 50 اعتقالا فى محافظة فوجا وحدها".