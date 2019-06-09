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وزير الخزانة الأمريكى يصف اجتماعه مع محافظ البنك المركزى الصينى بـ"البناء"

الأحد، 09 يونيو 2019 10:13 ص
وزير الخزانة الأمريكى يصف اجتماعه مع محافظ البنك المركزى الصينى بـ"البناء" ستيفن منوتشين
طوكيو (أ ش أ)

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قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين إنه عقد اجتماعا بناءً مع محافظ البنك المركزى الصينى يى جانج، مضيفا أن محادثاتهما بشأن القضايا التجارية كانت "صريحة".

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المسؤولين التقيا على هامش اجتماع زعماء مالية دول مجموعة العشرين في اليابان، مشيرة إلى أن تصريحات منوتشين جاءت اليوم الأحد، في منشور عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وظهر فيه منوتشين وهو يصافح يي رئيس بنك الصين الشعبى.


وحث وزير الخزانة الأمريكى - فى وقت سابق - الصين على الانضمام للمحادثات بشأن النزاع، الذي أوقع أكبر اقتصادين في العالم في حرب تجارية.


وكان منوتشين قد صرح - أمس - بأنه سيعقد مباحثات خاصة مع محافظ البنك المركزى الصينى، لافتا إلى أن أي تقدم هام بشأن النزاع التجارى بينهما من المحتمل أن يتم تحقيقه عندما يجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع نظيره الصينى شى جين بينج فى وقت لاحق من الشهر الجارى خلال قمة العشرين فى مدينة "أوساكا" اليابانية


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