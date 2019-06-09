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وزير الخزانة الأمريكى ووزير المالية اليابانى يناقشان قضايا الاقتصاد العالمى

الأحد، 09 يونيو 2019 06:11 م
وزير الخزانة الأمريكى ووزير المالية اليابانى يناقشان قضايا الاقتصاد العالمى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين
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بحث وزير المالية الياباني تارو آسو، اليوم الأحد، مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، آخر مستجدات قضايا الاقتصاد العالمي.

 

ونقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) عن منوتشين قوله "بحثنا التعاون الوثيق الجاري بيننا وبين اليابان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والأمنية".

 

وتأتي تلك المحادثات على هامش اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مدينة فوكوكا شمالي اليابان.

 

وكان وزراء المالية والاقتصاد والتجارة ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتمعوا في اليابان لمدة يومين، تمهيدا لقمة رؤساء دول مجموعة العشرين، التي تُعقد في اليابان للمرة الأولى بمدينة أوساكا يومي 28 و29 من يونيو الجاري.

 


امريكا

اليابان

وزير المالية اليابانى

وزير الخزانة الأمريكيى

ستيفن منوتشين

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