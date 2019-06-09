وزير الخارجية العراقى يلتقي السفير الأمريكى الجديد ببغداد

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بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم،الأحد، وماثيو تيولر سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى بغداد، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز فرص التعاون على مختلف الأصعدة بما يلبي طموح الشعبين.

وأكد الحكيم - في بيان لوزارة الخارجية أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - استعداد وزارة الخارجية لتوفير كل الظروف التي تمكن السفير الأمريكي الجديد من أداء مهامه على أكمل وجه.

يذكر أن تولر كان يشغل منصب السفير الأمريكي في اليمن لمدة خمس سنوات قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد.