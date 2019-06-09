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هيئة الاستثمار: 60 طلبا لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة

الأحد، 09 يونيو 2019 08:19 م
هيئة الاستثمار: 60 طلبا لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتب هانى الحوتى

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 كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تقدم 60 طلبا لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة، و 896 طلبا مقدم لإجراء تعديلات أو عرض موقف لمشروعات قائمة.
 
وخلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد المشروعات بالمناطق الحرة 1095 مشروع برأس مال 12.5 مليار دولار منها 2.12 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، بإجمالى استثمارات 26.2 مليار دولار، توفر 194 ألف فرصة عمل.
 
وخلال الفترة من يوليو 2018 وحتى نهاية إبريل لعام 2019، بلغ إجمالى الصادرات السلعية 8.3 مليار دولار، 4.8 مليار دولار صادرات خارجية، 6.1 مليار دولار إجمالى الصادرات السلعية، بإجمالى إيرادات 174.9 مليون دولار.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

المناطق الحرة

هيئة الاستثمار

محسن عادل

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