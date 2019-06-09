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نيابة الساحل تحبس عاطل 4 أيام انتحل صفة ضابط شرطة

الأحد، 09 يونيو 2019 07:36 م
نيابة الساحل تحبس عاطل 4 أيام انتحل صفة ضابط شرطة حبس-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الساحل برئاسة المستشار محمود حمدى، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار شريكه. 
 
كانت قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، المعينة فى خدمة كمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل، ضبطت شخصا مقيما فى القليوبية، وسبق اتهامه فى 8 قضايا آخرها قضية أموال عامة، لانتحاله صفة ضابط شرطة على خلاف الحقيقة، وبحوزته عدد من الكارنيهات المزوّرة، وطبنجة صوت، و20 طلقة صوت، و20 قرصا مخدرا، وذراعا "سيلف ديفينس" و7 هواتف محمولة، ومبلغ مالى. 
 
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بسابقة فصله من جهة عمله، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد انتحال صفة ضابط شرطة، لتسهيل مصالحه الشخصية، وأقر بتحصّله على الكارنيهات المضبوطة من أحد الأشخاص (جارٍ العمل على ضبطه)، فاتُّخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
 

عقوبة انتحال صفة

أخبار الحوادث

عاطل ينتحل صفة ضابط فى الساحل

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