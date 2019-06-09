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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل فيلا فى المقطم لحصر الخسائر

الأحد، 09 يونيو 2019 02:07 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل فيلا فى المقطم لحصر الخسائر حريق-أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة الخليفة والمقطم، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى فيلا بدائرة  القسم بدون وقوع إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل فيلا فى المقطم ، وأنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى المقطم،  وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات ، وتم عملية اخماد الحريق.
 
 
 

حريق فيلا

المقطم

الحمايه المدنيه

نيابه الخليفة

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