ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل فيلا فى المقطم لحصر الخسائر

كتب سليم على

أمرت نيابة الخليفة والمقطم، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى فيلا بدائرة القسم بدون وقوع إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل فيلا فى المقطم ، وأنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى المقطم، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات ، وتم عملية اخماد الحريق.