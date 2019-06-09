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ميناء الإسكندرية: انتهاء تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالكامل خلال سبتمبر المقبل

الأحد، 09 يونيو 2019 05:00 ص
ميناء الإسكندرية: انتهاء تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالكامل خلال سبتمبر المقبل ميناء الاسكندرية
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بهيئة ميناء الإسكندرية أن الجراج متعدد الطوابق الجارى إنشاؤه بالميناء على مساحة 15 ألف متر مربع سيتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أنه يتكون من 4 طوابق تشمل ثلاثة للتخزين الجمركى تستوعب حوالى 2800 سيارة، والرابع للاستخدام اليومى للعملاء.

وأضافت المصادر لليوم السابع أنه تم إسناد إنشاء الجراج لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى، وتقوم بإنشائه طبقاً لكود الجراجات المصرى ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالى 162 ألف سيارة سنوياً، كما أن هيئة الميناء تسعى لإتاحة دورين من الجراج لتخزين السيارات خلال أيام.

 

 

 


ميناء الاسكندرية

الجراح متعدد الطوابق

جراج ميناء الاسكندرية

الاسكندرية

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