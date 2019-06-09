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موظف يقتل عامل بمنطقة الرأس السوداء بالإسكندرية بعد مشادة كلامية

الأحد، 09 يونيو 2019 11:57 ص
موظف يقتل عامل بمنطقة الرأس السوداء بالإسكندرية بعد مشادة كلامية جثة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت منطقة الرأس السوداء بالإسكندرية، واقعة مقتل عامل بسبب مشادة كلامية، على أثرها قام موظف بالتعدى على عامل بضربة بواسطة "عتلة حديدية" مما تسببت فى وفاته.
 
البداية، كانت بتلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا  بوفاة عامل 32 سنة، مقيم بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم، إثر إصابته بكسر بالجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبالفحص تبين أنه حال قيام (موظفى حى أول المنتزه) بإزالة شدة خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم، دون إخطار مسبق للجهات الأمنية، وعقب تحميلهم لبعض مستلزمات البناء "كمية من الخشب والحديد" أعلى سيارة نقل تابعة لمقاول الهدم التابع للحى تدخل المجنى عليه، والذى تربطه صلة قرابة بمالك العقار لمناصرته ومنع السيارة من التحرك، فإصطدمت به السيارة مما أدى لوفاته وهرب بها سائقها.
 
فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم "عامل ، سائق السيارة "مُسجل جنائى" ، مقاول الهدم"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر الأول أنه حال تواجده أعلى السيارة رفقة مستلزمات البناء صعد إليه المجنى عليه لمنع السيارة من التحرك، فحدثت مشادة كلامية بينهما، قام على أثرها بضرب المجنى عليه بعتلة حديدية على رأسه ففقد وعيه، وسقط أسفل عجلات السيارة، فحدثت إصابته التى أودت بحياته ، وأيد ذلك الثانى والثالث، وأرشدوا عن السيارة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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