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موجز 6.. البرلمان يوافق على زيادة المعاشات 15% و75 جنيها علاوة للموظفين

الأحد، 09 يونيو 2019 06:12 م
موجز 6.. البرلمان يوافق على زيادة المعاشات 15% و75 جنيها علاوة للموظفين البرلمان

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نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، فى مجموعه.
 
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهرى بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، وذلك فى حضور تمثيل وزارى، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..
 
 
 
مجلس النواب
 
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، فى مجموعه.
 
 
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهرى بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، وذلك فى حضور تمثيل وزارى، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
 
 
الجلسة العامة
 
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لابد أن تنسحب الحكومة من إدارة أموال المعاشات، والحل الوحيد أن تكون هناك إدارة اقتصادية، وهذا ما تعمل عليه حاليا.
 
 
 
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن زيادة المعاشات معفاة من الضرائب وغير خاضعة لها، وذلك ردا على بعض النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، الذين طالبوا بإعفاء زيادة المعاشات من الضرائب.
 
كما أكدت الوزيرة فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى تم رفعها منذ قليل، على التزام الحكومة بتطبيق أحكام القضاء فيما يخص الخمس علاوت لأصحاب المعاشات، موضحة أن الحكومة لجأت إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإفادة الحكومة بكيفية التنفيذ.
 
 
 
صحيفة الواشنطن بوست
 
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم،الأحد، أن الصين حجبت الموقع الإلكتروني للصحيفة ،وكذلك موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية لينضما بذلك إلى القائمة السوداء لما تسميه الصين "سور الحماية العظيم"، وهو الأداة الرقابية للدولة على "الإنترنت".
 
 
حرص كيلور نافاس، حارس مرمى نادى ريال مدريد الإسبانى، على القيام برحلة بحرية لإحدى الجزر المختلفة بمدينة الغردقة، اصطحبة خلالها رجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر والمضيف له. 
 
 
 
شريف إسماعيل وصقر يتفقدون استاد السويس
 
 
تفقد المهندس شريف إسماعيل ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية  ، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس استاد السويس الرياضى والذى يستقبل المجموعة الخامسة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وانجولا وتستضيف مصر البطولة في 21 يونيو الي 19 يوليو 2019.
 
 
تشهد سماء مصر والوطن العربى وصول كوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى غدا الإثنين 10 يونيو إلى حالة التقابل ويكون قرصة مضاء بالكامل بنور الشمس وفى قمة لمعانه مقارنة بأى وقت آخر خلال هذه السنة وبعد يومين فى 12 يونيو سيكون فى أقرب نقطة من الأرض.
 
 
لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب
 
شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المُقدّم من النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، مشادة عنيفة بين النائب أشرف العربى وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية.
 
 
ناشد عصام الصغير، رئيس الهيئة العامة للبريد، عموم المواطنين، لا سيما أهالى القرى، بعدم ترك دفاتر التوفير الخاصة بهم لموظفى مكتب البريد، مشددا على خطورة ذلك الأمر ومخالفته للتقاليد.
 
 
مجلس الوزراء
 
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلالها الضوء على التغير فى تعامل الإعلام الأجنبى مع الاقتصاد المصرى خلال 6 سنوات، بعدما شهد نمواً كبيراً وملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة المصرية، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة، أبرزهم وكالات أنباء "بلومبرج"، و"رويترز" وجريدة "فايننشال تايمز".
 
 
قالت مصادر مسئولة، إنه سيتم الانتهاء من تصحيح الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى قبل نهاية الأسبوع الجارى، مؤكدة أنه خلال الأيام المقبلة سوف يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى.
 

البرلمان

زيادة المعاشات

علاوة الموظفين

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